إصابة سائق فى انقلاب سيارة نقل بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب سائق بإصابات بالغة فى الذراعين، وذلك إثر انقلاب سيارة نقل على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية،إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة سائق بإصابات بالغة فى الذراعين وذلك إثر إنقلاب سيارة نقل على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية ، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.