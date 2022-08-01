اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 04:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة سائق فى انقلاب سيارة نقل بالمنوفية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 04:01 م
إصابة سائق فى انقلاب سيارة نقل بالمنوفية انقلاب سيارة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب سائق بإصابات بالغة فى الذراعين، وذلك إثر انقلاب سيارة نقل على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية،إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة سائق بإصابات بالغة فى الذراعين  وذلك إثر إنقلاب سيارة نقل على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية ، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

محافظة المنوفية

مركز السادات

انقلاب سيارة نقل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة