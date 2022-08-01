أمريكا تتخذ إجراءات ضد إيران خاصة بالشركات الداعمة لتكتل البتروكيماويات

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اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، في إطار الردع النووي لإيران، إجراءات ضد الشركات التي تستخدمها شركة "الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات" الإيرانية، وهي واحدة من أكبر وسطاء البتروكيماويات في إيران لتسهيل بيع بملايين الدولارات من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المحلية إلى دول في شرق آسيا.

ووفق موقع وزارة الخزانة الأمريكية، تعد شركة "الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات" شركة تابعة لتكتل البتروكيماويات الإيراني، التي تمثل نصف إجمالي صادرات إيران من البتروكيماويات.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: "تواصل الولايات المتحدة متابعة طريق الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف: "حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها، سنواصل فرض العقوبات على البيع غير المشروع للنفط والبتروكيماويات الإيرانية".