4 حيل بسيطة لتجنب نوبة قلبية "قاتلة"

كتبت ميرفت رشاد

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية ، يصاب الشخص بنوبة قلبية كل 40 ثانية، في حين أن هذه الإحصائيات ليست مطمئنة ، إلا أن هناك طرقًا للمساعدة في تجنب نوبة قلبية مميتة وسنتعرف على التفاصيل في السطور القادمة وفقا لما نشره موقع " eatthis".

من هو المعرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية ولماذا؟

أي عمر يمكن أن يصاب بنوبة قلبية، إذا تم تشخيصك بمرض السكري، أو ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو التدخين ، وتعتبر من ذوي الوزن الزائد في خطر مرتفع لحدث قلبي .

إجراء الفحص السنوي:

إجراء الفحص السنوي مهم جدًا لصحة قلبك، يسمح الفحص البدني لمزود الرعاية الصحية الخاص بك بفرصة الاستماع إلى قلبك ، ومناقشة المخاطر الصحية الشخصية والعائلية للإصابة بنوبة قلبية.

ممارسة الرياضة :



الحركة هي المفتاح، مارس التمارين الرياضية (حتى المشي لمسافة قصيرة يوميًا) سيساعد قلبك على البقاء بصحة جيدة.

النظام الغذائي:



إن اتباع نظام غذائي من الأطعمة الصحية للقلب مثل الفواكه والخضراوات (ألوان قوس قزح هي الأفضل) ، والألياف الغنية ، والبروتينات النظيفة ، والحبوب الكاملة ستقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحة قلبك في المقدمة.

لا تتجاهل الأعراض الجديدة:



انتبه إذا كنت تعاني من ألم أو إزعاج في صدرك أو رقبتك أو فكك أو ظهرك أو تعاني من صعوبة في التنفس (ضيق في التنفس) أو غثيان أو قيء أو لاحظت أي أعراض جديدة مثل التعب أو الدوار ، أنت تعرف جسمك بشكل أفضل ، إذا كنت تعتقد أن هناك خطأ ما قم بفحصه.