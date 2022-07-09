وزير الدفاع البريطاني يزور جنود أوكرانيين يتلقون تدريبات عسكرية في بريطانيا

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التقى وزير الدفاع البريطاني بين والاس، اليوم السبت، الجنود الأوكرانيين الذين بدأوا للتو تدريبات خاصة داخل بريطانيا، والتي من المتوقع أن تستمر لعدة أسابيع.



وقال والاس في تصريحات -وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية- " إن هذا البرنامج التدريبي الجديد الطموح هو المرحلة القادمة من دعم بريطانيا للقوات المسلحة الأوكرانية في قتالها ضد العداء الروسي".



وأضاف والاس أنه "باستخدام الخبرات العالمية للجيش البريطاني، سنساعد أوكرانيا في إعادة بناء قواتها وتصعيد مقاومتها بينما يدافعون عن سيادة بلادهم وحقهم في اختيار مستقبلهم بأنفسهم".



وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب سيقدم لجنود متطوعين، ممن يمتلكون خبرة قليلة أو بدون خبرة عسكرية على الإطلاق، المهارات اللازمة ليكونوا مؤثرين في الجبهات الأمامية للمعركة، على أن تُغطي التدريبات الأساسية للجنود التعامل مع الأسلحة، والإسعافات الأولية على أرض المعركة، والتحرك في الميدان، وتكتيكات الدوريات، وقانون النزاعات المسلحة.



ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية قدمت آلاف من البنادق الهجومية من طراز "إيه كيه" للبرنامج التدريبي، ما يعني أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم التدرب على الأسلحة التي سيستخدمونها في الخطوط الأمامية بالحرب.