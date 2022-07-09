وزارة الحج والعمرة تعلن اكتمال مرحلة "الإفاضة" بنجاح

إيمان حنا

أعلن المتحدث الرسمى لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد عن اكتمال مرحلة مهمة من مراحل الحج وهى مرحلة الإفاضة من مشعر عرفات إلى مزدلفة باستخدام الأنماط المختلفة لعملية التفويج من النقل الترددى وقطار المشاعر المقدسة والنقل العام، مشيراً إلى تسجيل رقم قياسى جديد فى هذه العملية، من خلال اكتمال منظومة النقل خلال 4 ساعات مع عدم تسجيل أى حالة ازدحام أو تكدس، مؤكداً أن الحجاج ينعمون بجميع الخدمات المقدمة لهم فى مشعر منى.

وأفاد أن عملية التفويج تمت باستخدام الجداول التقنية والزمنية بمنظومة حديثة لتفويج رمى جمرة العقبة الأولى التى أتمها الحجاج، ومن ثم عملية الإفاضة من مشعر منى إلى المسجد الحرام من خلال استحداث 5 مسارات رئيسية للنقل الترددى لنقل جميع الحجاج من تلك المسارات إلى المسجد الحرام وأداء طواف الإفاضة.

وأشار إلى البدء فى عملية تفعيل الخطط التنفيذية والآليات لعملية التفويج لأداء طواف الوداع الذى حدد يوم 12 و13 من شهر ذى الحجة للحجاج من داخل المملكة ويوم 14 للحجاج من الخارج لأداء الطواف واكتمال برنامجهم سواء للتوجه إلى المدينة المنورة لاستكمال بقية الأيام حسب المدة المحددة أو التوجه إلى منافذ الخروج للعودة إلى بلدانهم سالمين غانمين، لافتاً الانتباه إلى أن مركز التواصل والرقم الموحد لدى وزارة الحج والعمرة استقبل أكثر من 200 ألف اتصال من استفسارات لضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات واللغات.