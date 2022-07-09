كتب محمد جمال

استقبل مفتى عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ فى مقر إقامته بمنى، مفتى جمهورية مصر العربية الدكتور شوقى علام، الذى قدم للسلام على سماحته وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.