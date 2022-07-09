استقبل مفتى عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ فى مقر إقامته بمنى، مفتى جمهورية مصر العربية الدكتور شوقى علام، الذى قدم للسلام على سماحته وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" Hنه حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة الدكتور سعد بن ناصر الشتري، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة الدكتور عبدالسلام السليمان.
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