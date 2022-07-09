وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" Hنه حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة الدكتور سعد بن ناصر الشتري، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة الدكتور عبدالسلام السليمان.