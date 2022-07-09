اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم على الطريق الزارعي بالبحيرة

السبت، 09 يوليه 2022 05:08 م
مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم على الطريق الزارعي بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب آخر بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بمركز أبو حمص بالبحيرة .

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، أمام قرية دسونس التابعة لمركز أبو حمص.

وأسفر الحادث عن مصرع "كريم ف.ر" 19 سنة، و"أحمد ع.ع " 40 سنة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب " أحمد ر.ع" 31 سنة وتم نقله لذات المستشفى لاسعافه وتلقى الرعاية الصحية اللازمة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

 

 


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