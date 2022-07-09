مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم على الطريق الزارعي بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب آخر بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بمركز أبو حمص بالبحيرة .

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، أمام قرية دسونس التابعة لمركز أبو حمص.

وأسفر الحادث عن مصرع "كريم ف.ر" 19 سنة، و"أحمد ع.ع " 40 سنة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب " أحمد ر.ع" 31 سنة وتم نقله لذات المستشفى لاسعافه وتلقى الرعاية الصحية اللازمة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.