اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 07:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى أطفيح

الجمعة، 08 يوليه 2022 07:00 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى أطفيح حادث -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفي القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى فى أطفيح ، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

حادث مروري

اخبار الحوادث

امن الجيزة

اخبار عاجلة

الطريق الصحراوى

أطفيح



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة