مصرع شاب غرقا فى شاطئ إدكو بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه اليوم السبت غرقا بشاطئ ادكو بالبحيرة. كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين استقبال مستشفى ادكو العام محمد م.ا 17 سنة مقيم بمركز ادكو جثة هامدة اثر اصابته باسفكسيا الغرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

يذكر أن مركز رشيد بالبحيرة قد شهد مصرع صياد غرقا اثر سقوطه من أعلى مركب صيد بالقرب من بوغاز رشيد بالبحيرة. وبالفحص تبين غرق "رمضان ع.ا" 14 سنة ومقيم بمركز أدكو ويعمل صياد على مركب باسم "الحاج على" وذلك إثر سقوطه من أعلى المركب خلال رحلة الصيد أمام ساحل رشيد على البحر المتوسط. وكثفت الاجهزة التنفيذية من جهودها للبحث عن المتوفى وتم انتشال جثته.