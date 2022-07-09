محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام العمل خلال إجازة العيد

المنوفية - فريق المحافظات

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومي وعلى مدار الساعة بالشوارع والميادين العامة لمتابعة منظومة النظافة ، فضلاً عن المرور الدورى على كافة المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد أطقم النوبتجية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل للمرضى خلال أجازة عيد الأضحى ، مؤكداً استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة التعامل الفوري معها بما لا يعكر صفو الاحتفالات .

وفى ضوء ذلك وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، تابع اليوم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون انتظام سير العمل بمستشفى أشمون العام وتم تفقد قسم العناية الحرجة وأقسام الاستقبال والطوارئ للوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية والاحتياجات اللازمة بجميع أقسام المستشفى.

كما تابع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز تلا والشهداء أعمال منظومة النظافة بكافة الشوارع للتأكد من رفع مخلفات القمامة للحفاظ على المظهر الجمالي، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بمستشفيات الشهداء المركزي ومستشفى تلا العام للتأكد من سير العمل ومدى جاهزيتهم لاستقبال المرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وكذا تفقد الحدائق والمتنزهات العامة بنطاق المركزين في استقبال المواطنين للاحتفال بمظاهر العيد ، وفى مركز قويسنا ، تابع رئيس الوحدة المحلية أقسام الطوارئ والاستقبال والحضانات ونقطة الإسعاف بمستشفى قويسنا المركزى .

وفى ذات السياق، تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أعمال منظومة النظافة حيث جاري العمل في رفع القمامة والمخلفات وبؤر التجمعات وتفريغ صناديق القمامة من المربعات السكنية ومحيط المدارس والشوارع الرئيسية والجانبية بالمدينة، فيما تابع رئيس مركز ومدينة منوف سير العمل بمستشفى منوف العام لتقديم الدعم اللازم وإزالة أية عقبات.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأن أعطى توجيهات مشددة برفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على إلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (1)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (2)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (3)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (4)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (5)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (6)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (7)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (8)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (9)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (10)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (11)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (12)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (13)



محافظ المنوفية يجرى جولة على المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل (14)