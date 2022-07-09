مسئول بريطانى يدعو بلاده لخفض استهلاك الغاز خوفا من انقطاع الكهرباء بالشتاء

كتبت ريم عبد الحميد

دعا السير جون أرميت، رئيس اللجنة الوطنية للبنية التحتية فى المملكة المتحدة إلى ضرورة مطالبة الجمهور بخفض استهلاك الطاقة كجزء من التخطيط الطارئ لأسوأ السيناريوهات المحتملة فى ظل أزمة نقص محتمل للغاز خلال أشهر الشتاء، بحسب ما ذكرت صحيفة دايلى ميل.

وقالت الصحيفة إن خبراء دعوا البريطانيين إلى ضرورة تحريك أوقات العشاء الخاصة بهم والابتعاد عن وقت الذروة، وإغلاق منظم الحرارة من أجل تجنب انقطاع الكهرباء فى الأشهر المقبلة.

ويأتى هذا فى الوقت الذى من المتوقع أن تصل فيه فواتير الطاقة السنوية إلى نحو 3245 دولار فى أسعار أكتوبر، وفقا لشركة الاستشارات كورنوال أنسايت. ويقول الخبراء إن الفواتير يمكن أن ترتفع من الرقم القياسى المسجل الآن بـ 1971 استرلينى إلى 3245 فى أكتوبر المقبل، ثم من أكتوبر والفترة اللاحقة إلى 3364 استرلينى فى بداية العام.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن الحد الأقصى للأسعار بالنسبة للأسر المتوسط يمكن أن يرتفع فى يناير بـ 360 استرلينى أكثر مما كان يعتقد من قبل.

وتخطط الحكومة للطوارئ قبل فصل الشتاء لاحتمال حدوث ضغط على الإمدادات من روسيا إلى أوروبا، ولذلك فإن نحو ستة ملايين الأسرة تواجه انقطاعا لتيار الكهربائى خلال فصل الشتاء.

كما دعا السير جون قال إلى ضرورة مطالبة الأشخاص بإيقاف منظمات الحرارة الخاصة بهم في الأشهر الباردة والحد من المهام المنزلية مثل الطهي واستخدام الغسالة في أوقات الذروة، بين الساعة 6 مساءً و 8 مساءً ، لتقليل الاعتماد على الغاز.سيتعين على الناس تغيير أنماط الطهي والتدفئة الخاصة بهم. وقال السير جون: "هل نحتاج إلى تدفئة منازلنا عند 21 درجة مئوية أم أنه من الأكثر كفاءة أن نحصل على درجة حرارة منخفضة ثابتة؟"