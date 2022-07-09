محافظ قنا يشارك فتيات دار الرحمة وأطفال جمعية الشباب القبطى فرحتهم بعيد الأضحى

شارك اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فتيات دار الرحمة ، وأطفال جمعية الشباب القبطى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، رافقه محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة،و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، و عبداللاه خبير رئيس لبوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، والدكتور بدوى المعاون مدير إدارة نجع حمادى الصحية .

حيث حرص محافظ قنا على الجلوس مع الفتيات والأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية بما يكفل حياة كريمة لهم ويساهم في إعدادهم نفسيًا واجتماعيًا لتخريج جيل يؤثر في مسيرة المجتمع نحو التقدم .

وأكد الداودي على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية العاملة فى مجال رعاية الأيتام ، لافتا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الرعاية الكاملة للأطفال و العمل على دمجهم فى المجتمع .

ومن جانبهم أعرب مسئولي دور الرعاية ، عن سعادتهم الكبيرة بزيارة المحافظ ومشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد ، خاصة وأن زيارته للدار لم تنقطع منذ توليه المسئولية ، كما عبر الأطفال عن سعادتهم بتلك الزيارة المعتادة لمحافظ قنا إليهم .