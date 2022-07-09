محافظ المنوفية يوزع هدايا العيد على عمال النظافة ويثمن دورهم الحيوى.. صور

المنوفية – فريق المحافظات

قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتفقد عدد من الشوارع بمدينة شبين الكوم سيراً على الأقدام ، وذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك ، للوقوف على الحالة العامة ومستوى النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة ومشاركة جموع المواطنين فرحتهم بالعيد ، جاء ذلك بحضور اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ ، ورئيس حى غرب شبين الكوم.

وخلال تفقده ، قام محافظ المنوفية بتقديم التهنئة لعمال منظومة النظافة وقدم لهم هدايا العيد " مواد غذائية ولحوم " ، مؤكداً لهم حرصه واهتمامه بكافة العاملين بالمنظومة وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

وأكد محافظ المنوفية مدى تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى في كافة الأوقات والمناسبات، مثمناً الدور الرائد لعمال تحسين البيئة والذى يساهم في إظهار الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة والتي تشهد حالياً العديد من مراحل التطوير في شتى المجالات والقطاعات الخدمية، هذا وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع عمال النظافة تزامناً بالاحتفال بالعيد.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أعطى توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشوارع والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة حفاظا على المظهر العام والجمالي.

وسادت الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدن ومراكز وقرى المحافظة حالة من البهجة والسرور إحتفالاً بقدوم عيد الأضحى المبارك وسط تشديدات أمنية لتأمين المواطنين للاستمتاع بالاحتفالات في هذا اليوم.



محافظ المنوفية يوزع هدايا العيد على عمال النظافة ويثمن دورهم الحيوى (1)



محافظ المنوفية يوزع هدايا العيد على عمال النظافة ويثمن دورهم الحيوى (2)



محافظ المنوفية يوزع هدايا العيد على عمال النظافة ويثمن دورهم الحيوى (3)