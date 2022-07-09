محافظ الشرقية يفتتح نادى الأمل للعائلات بكفر أبو حسين فى الزقازيق.. صور

والتقى المحافظ بالمواطنين المتواجدين بالنادي، مقدما لهم التهنئه بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بالعيد ، مقدماً لهم هدايا وألعاب لإدخال البهجة والسرور عليهم.

أوضح محافظ الشرقية أن مشروع نادى الأمل للعائلات مقام على مساحة 2000 متر و يضم متنزهات وحدائق ومقاعد لجلوس المواطنين وألعاب للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين ، ويأتي إستكمالاً لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإلاستمرار في إقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم والعطلات الرسمية.

أكد محافظ الشرقية أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي يتم إقامتها بمدينة الزقازيق والتي بدأت بتنفيذ مشروع الممشى السياحي بمراحله الثلاث أمام مديرية الري وأمام جامعة الزقازيق وأمام ديوان عام المحافظة، وإستكمالا لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم وأجازات العيد.

حضر الإفتتاح المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول و محمد الأباصيري رئيس حي ثان .