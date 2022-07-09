محافظ السويس يستقبل أبناء المحافظة لتبادل التهانى بعيد الأضحى.. صور

السويس - فريق المحافظات

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم لفيف من أبناء السويس من مختلف الطوائف والفئات، وممثلى النقابات والجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية والشعبية وبعض ممثلى الأحزاب السياسية، والشباب والرياضة والتموين والصحة والتربية والتعليم والقوى العاملة والزراعة والرى ورؤساء وقيادات الأحياء لتبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان فى استقبال أهالى السويس والقيادات كل من، الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بدأ الاستقبال بلقاء الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس والدكتور على عطا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الأساتذة بكليات جامعة السويس .

كما استقبل المحافظ رجال الدين الإسلامى والمسيحى وعلى رأسهم الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف وقيادات مديرية الأوقاف، والأنبا بموا، أسقف السويس والأب أنطونيوس وكيل مطرانية السويس والأب بشاى إسحاق راعى كنيسة الراعى الصالح والاب جيمى راعى الكنيسة الإنجيلية والاب جوزيف راعى كنيسة الاباء الفرنسيسكان وعددا من قيادات الكنائس بالسويس.

واستقبل المحافظ كل من أسامة الموشى رئيس نادى منتخب السويس ومحمود غريب امين الصندوق بالنادى .

واستقبل صقر كلا من رمضان ابو الحسن رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية وعدد من رؤساء الجمعيات الاهلية.

وتبادل المحافظ التهانى مع رؤساء الأحياء ومديرى المديريات والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى بالسويس.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر ان هناك المزيد من اعمال التطوير بالمدن السكنية التى تصل الى 35 مدينة سكنية على مستوى الخمس أحياء بالإضافة الى اعمال التطوير التى تتم بقرى حى الجناين بعد الموافقة على التحويز العمراني، قائلا اننا نعمل كفريق واحد داخل المحافظة بهدف خدمة المواطن السويسى ونحن مستمرين فى التطوير بكل مكان داخل السويس الباسلة.

وأكد المحافظ على رؤساء وامناء الاحزاب السياسية بالسويس بأهمية توحيد الجهود واعداد ورقة عمل تقدم للحوار الوطنى يقدم فيها كل ما هو فى صالح المجتمع والوطن.

وعلى هامش لقاءات محافظ السويس مع أبناء السويس بمختلف مواقعهم قيادة وشعباً للتهنئة بعيد الاضحى المبارك، دار حديث دعا فيه اللواء عبد المجيد صقر ابناء السويس بالتكاتف أجل تطوير وتنمية محافظة السويس الجميلة، لأنها محافظة تستحق كل اهتمام فى العديد من المجالات، مؤكدًا انه يوجد الكثير من تنمية وتطوير لصالح شعب السويس .



محافظ السويس يستقبل أبناء المحافظة لتبادل التهانى بعيد الأضحى المبارك



محافظ السويس يستقبل أبناء المحافظة لتبادل التهانى بعيد الأضحى المبارك



محافظ السويس يستقبل أبناء المحافظة لتبادل التهانى بعيد الأضحى المبارك



محافظ السويس يستقبل أبناء المحافظة لتبادل التهانى بعيد الأضحى المبارك



محافظ السويس يستقبل أبناء المحافظة لتبادل التهانى بعيد الأضحى المبارك



محافظ السويس يستقبل أبناء المحافظة لتبادل التهانى بعيد الأضحى المبارك



محافظ السويس يستقبل أبناء المحافظة لتبادل التهانى بعيد الأضحى المبارك