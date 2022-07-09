العيد فرحة.. السوايسة يحتفلون بالعيد على ضفاف قناة السويس.. لايف

السويس – فريق المحافظات

احتفل الأهالى بعيد الأضحى المبارك فى محافظة السويس منذ قليل، حيث ادي اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اللواء محمد الألفي مدير امن السويس والقيادات السياسيه والشعبيه والتنفيذيه بالمحافظه صلاه عيد الاضحى المبارك بمسجد بدر المطل على قناه السويس.

وقال الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف في السويس فى خطبته أن يوم العيد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي وصلة الارحام ، ونشر المودة والرحمة بين الناس، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (من أحَبَّ أن يُبسَطَ له في رزقِه، ويُنسأَ له في أثرِه، فلْيَصِلْ رَحِمَه)، ويقول سبحانه في الحديث القدسي: (أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ).

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.