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مجازر الجيزة تستقبل أضاحى المواطنين طوال أيام العيد مجانا.. اعرف الأماكن

السبت، 09 يوليه 2022 06:30 ص
مجازر الجيزة تستقبل أضاحى المواطنين طوال أيام العيد مجانا.. اعرف الأماكن مجزر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تستقبل مجازر محافظة الجيزة أضاحى المواطنين اليوم وطوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، حيث تم تجهيز 23 مجزرا على مستوى المحافظة. 
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة بمجازر محافظة الجيزة التى من المقرر أن تستقبل أضاحى المواطنين بالمجان، خلال أيام العيد. 
 
مجزر المنيب بشارع المدبح.
مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق. 
مجزر منشأة القناطر بشارع السوق. 
مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر . 
مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية. 
مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم. 
مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية. 
مجزر ناهيا بالمريوطية. 
مجزر البدرشين بمدينة البدرشين. 
مجزر الحوامدية بمنطقة السوق. 
مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين. 
مجزرى العياط والمتانيا بالعياط. 
مجزرى الصف بالصف. 
مجزر أطفيح بشارع السوق. 
مجزرى القبابات والبرمبل باطفيح. 
مجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية. 
مجزر رينا " مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72. 
مجز البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.
مجازر اللحوم في الجيزة
مجازر اللحوم في الجيزة
 
وتأتى إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا على المواطنين للحفاظ على حالة الشوارع والبيئة، حيث قرر محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أى مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفتح المجاز بالمجان أمام المواطنين مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وشمل قرار المحافظ توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.

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