فى عيد الأضحى.. تعرف على فوائد شرب الماء بعد الفتة واللحمة

كتب - حسام الشقويرى

يعد الحصول على كمية كافية من الماء كل يوم مهم لصحة الإنسان حيث يمنع شرب الماء الجفاف، وهى حالة يمكن أن تؤدي إلى تغيير المزاج، وتسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتؤدي إلى الإمساك وحصوات الكلى، ولا يحتوي الماء على سعرات حرارية، لذلك يمكن أن يساعد أيضًا في التحكم في وزن الجسم وتقليل تناول السعرات الحرارية عند استبداله بالمشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية، مثل الشاي الحلو أو الصودا العادية، وذلك وفقا لما نشره موقع WebMD

كما أن تناول الماء بعد تناول الأطعمة الخاصة بعيد الأضحي كالفتة واللحمة والرقاق والكوارع، تعد من الحيل الجيدة، والمهمة لصحة الإنسان، ومن فوائدها التالي

ويساعد الماء الجسم فى

الحفاظ على درجة حرارة طبيعية.

تليين المفاصل.

حماية الحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى.

التخلص من الفضلات عن طريق التبول والتعرق وحركات الأمعاء.

وعلى الرغم من عدم وجود توصية بشأن مقدار الماء العادي الذي يجب أن يشربه كل شخص يوميًا ، إلا أن هناك توصيات بالنسبة لمقدار إجمالي استهلاك المياه اليومي الذي يجب أن يأتي من مجموعة متنوعة من المشروبات والأطعمة.

ويعرف إجمالي كمية المياه اليومية (السوائل) على أنها كمية المياه المستهلكة من الأطعمة ومياه الشرب العادية والمشروبات الأخرى، و تختلف توصيات تناول المياه اليومية حسب العمر والجنس وحالة الحمل وحالة الرضاعة الطبيعية، و يتم تلبية معظم احتياجاتك من السوائل من خلال الماء والمشروبات الأخرى التي تشربها، و يمكنك الحصول على بعض السوائل من خلال الأطعمة التي تتناولها - خاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل العديد من الفواكه والخضروات، كما يعد شرب الماء طريقة جيدة للحصول على السوائل لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية.

نصائح لشرب المزيد من الماء

احمل زجاجة ماء معك وأعد ملئها طوال اليوم.

قم بتجميد بعض زجاجات المياه الآمنة للفريزر، و خذ واحدة معك للحصول على الماء المثلج طوال اليوم.

اختر الماء بدلًا من المشروبات السكرية.

اختر الماء عند تناول الطعام بالخارج

أضف قطعة من الليمون إلى الماء

تأكد من حصول أطفالك على كمية كافية من الماء

المشروبات منخفضة السعرات الحرارية أو التي لا تحتوي على سعرات حرارية مثل القهوة العادية أو الشاي ، والمياه الفوارة ، والمياه المنكهة ، والتي تعد خيارات منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي.