اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 04:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

فوائد تناول الخيار.. تنظيم ضغط الدم وإخراج السوائل الزائدة من الجسم

السبت، 09 يوليه 2022 04:00 ص
فوائد تناول الخيار.. تنظيم ضغط الدم وإخراج السوائل الزائدة من الجسم الخيار
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الخيار يعد من الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الرائعة، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الجسم، وحول ذلك نشرت وكالة ": نوفوستي"، أبرز فوائده الصحية، حيث أعلنت الدكتورة أنجيليكا ديوفال، خبيرة التغذية، أن الخيار يعد  أحد أنواع الخضراوات والسبب أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم.

كما يساعد شرب عصير الخيار الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، على تنظيم نسبته، ونصحت الطبيبة بضرورة تقشير الخيار قبل تناوله سواء عصير أو أكله والسبب أن الخضراوات التي تباع في المتاجر تحتوي  في بعض الأحيان على مواد ضارة، ولذلك من الأفضل تقشير الخيار، لأن القشرة تعد  المكان الذي تتراكم فيه النترات والمواد الكيميائية التي تدخل في تركيب الأسمدة.

كما حذرت الخبيرة من الإفراط بتناول الخيار  المخلل في الليل، والسبب أن  الصوديوم الموجود فيه يمكن أن يؤدي إلى حبس السوائل في الجسم، ما يسبب التورم وارتفاع ضغط الدم.

ولذا يمكنك تناول الخيار مع السلطة الخضراء، فهي من القيم الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في حصولك علي جميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

فوائد الخيار
فوائد الخيار

 

 


الخيار

فوائد الخيار

تعرف علي فوائد الخيار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة