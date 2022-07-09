اليوم السابع
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فسحة العيد.. تعرف على أسعار زيارة بعض المناطق الأثرية منها الأهرامات

السبت، 09 يوليه 2022 01:47 م
فسحة العيد.. تعرف على أسعار زيارة بعض المناطق الأثرية منها الأهرامات صورة ارشيفية
كتب محمد أسعد

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إن كنت تنوى زيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية في العيد، يجب أن تعرف قائمة أسعار تذاكر الزيارة، والتي تم تطبيقها مع بداية يوليو الجاري.

وتشمل القائمة 6 مناطق أثرية سعر تذاكر زيارتها 60 جنيها للمصري، على أن تكون 30 جنيها للطالب.

تشمل قائمة المناطق الأثرية ما يلي:

1.    منطقة أهرامات الجيزة

 

2.    قلعة صلاح الدين الأيوبي

 

3.    قصر البارون إمبان

 

4.    قلعة قايتباي بالإسكندرية

 

5.    وادي الملوك بالأقصر

 

6.    قصر محمد علي بشبرا

 

و6 مناطق أثرية سعر تذاكر زيارتها 40 جنيه للمصري على أن تكون 20 جنيه للطالب المصري.

 

وتشمل القائمة:

 

1- معبد الكرنك بالأقصر.

 

2- الدير البحري بالأقصر.

 

3- معبد الأقصر.

 

4- معبد فيله بأسوان.

 

5معبد كوم أمبو بأسوان.

 

6- معبد إدفو بأسوان.

 

 

 


السياحة والآثار

الآثار المصرية

عيد الأضحى

الأهرامات

أهرامات الجيزة



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