اليوم السابع
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عيد مبارك وحج مبرور.. جو بايدن يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 05:05 م
عيد مبارك وحج مبرور.. جو بايدن يهنئ المسلمين بعيد الأضحى جو بايدن
كتبت ريهام عبد الله

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هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، وحول العالم، بعيد الأضحى المبارك، وقال فى تغريدة عبر تويتر، "إلى جميع الأشخاص فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم للاحتفال بعيد الأضحى، أتمنى لكم ولأحبائكم عطلة سعيدة مليئة بالاحتفال والرحمة والخدمة، عيد مبارك وحج مبرور".
 
جو بايدن
جو بايدن
 
وفى سياق آخر أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية اليوم السبت، إن 150 ألف مصلي أدوا صلاة العيد بالمسجد.
 
 
وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى المسجد، ورددوا تكبيرات العيد، وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة عبر بوابات البلدة القديمة. 
 
 
ووزع النشطاء الهدايا على الأطفال الذين قدموا إلى المسجد مع عائلاتهم، في منطقة صحن مصلى قبة الصخرة.
 
 
وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.

جو بايدن

بايدن

عيد الاضحى المبارك

عيد الاضحى



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