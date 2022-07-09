شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال بأول أيام العيد

بنى سويف هانى فتحى

قام شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف بتوزيع لعب الأطفال والهدايا والبلالين والشيكولاتة والورود على الأطفال فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك أمام كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس بمنطقة مقبل بمدينة بنى سويف مشاركة من إباء وشعب وشباب الكنيسة الإخوة المسلمين فرحة عيد الأضحى المبارك.

وقال القمص اشعياء ديماس راعى كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس بمدينة بنى سويف أن المبادرة تمت تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بنى سويف وبإشراف آباء الكنيسة حيث حرص شباب الكنيسة على مشاركة المسلمين فرحة العيد وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال بتوزيع هدايا عليه عقب نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك أمام الكنيسة.

وأشاد القمص اشعياء ديماس بعلاقات المحبة والمودة التى تجمع المسلمين والأقباط بمحافظة بنى سويف داعين الله أن يحفظ الله مصر وشعبها بصلوات نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بنى سويف.



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال (1)



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال



شباب الكنيسة المرقسية ببنى سويف يوزعون الهدايا على الأطفال