ضبط محاولتى تهريب حشيش وأقراص ترامادول مخدر بمطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتى تهريب قطعتين من الحشيش والأقراص المخدرة بحوزة راكبين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضرى ضبط جمركى بالواقعة.

فى المحاولة الأولي، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روما على رحلة خطوط شركة مصر للطيران، استوقف محمد يوسف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أجاب بالنفى، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد الحميد مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وقام عمرو عبد المنعم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف مصطفى بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود لفافتين بداخل كل منهما قطعة من جوهر الحشيش بوزن 37 جراما.

وكانت المحاولة الثانية بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بوخارست على رحلة الخطوط الرومانية استوقف حافظ منشاوى رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شعبان مأمور الجمرك وطاهر خفاجى رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود عبوات دوائية.

وقام محمد الهادى أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمود عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 32 شريط من عقار الترامادول المخدر بإجمالى 320 قرصا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى أحال الراكبين للنيابة المختصة.