اليوم السابع
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ضبط طرفى مشاجرة أسفرت عن وفاة 3 أشخاص فى أسيوط

السبت، 09 يوليه 2022 01:34 م
ضبط طرفى مشاجرة أسفرت عن وفاة 3 أشخاص فى أسيوط مشاجره، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط، القبض على طرفى مشاجرة استخدم فيها الأسلحة النارية بسبب الخلاف على أولوية المرور.

البداية كانت بتلقي الأجهزة  الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، بلاغا بوقوع مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة ديروط.،على الفور تم الانتقال إلى محل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (9 أشخاص )، وطرف ثان: (7 أشخاص) وآخرين إثر حدوث مشادة كلامية لخلاف على أولوية المرور بالطريق بين شخصين من الطرفين يستقلان دراجتين ناريتين تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الثاني بإطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص من الطرف الأول ووفاة 3 أشخاص آخرين، وكذلك  وفاة أحد المواطنين تصادف مروره بمحل الواقعة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج .. وأمكن ضبط (5 أشخاص) من الطرف الثاني ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وبإرشادهم تم ضبط عدد (4 بنادق آلية) المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.  

 


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أسيوط

اخبار الحوادث

أسلحة نارية

ديروط



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