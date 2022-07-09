اليوم السابع
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ضبط سائق استعرض بسيارته على الطريق العام

السبت، 09 يوليه 2022 10:36 ص
ضبط سائق استعرض بسيارته على الطريق العام كلبش- ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بحركات استعراضية معرضاً حياته والآخرين للخطر.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله قائد سيارة "ملاكى" يقوم بحركات استعراضية بالسيارة قيادته والوقوف على مقدمة السيارة أثناء سيرها بموكب عُرس مُعرضاً حياته والآخرين للخطر.

وبالفحص تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق- مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة أثناء قيادته المركبة المشار إليها بالطريق الزراعي احتفالا بزفاف أحد أصدقائه.

 


المرور

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