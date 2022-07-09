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شركة طاقة ألمانية: استنزاف ملايين اليوروهات يوميا منذ تقليص روسيا إمداداتها من الغاز

السبت، 09 يوليه 2022 06:05 ص
شركة طاقة ألمانية: استنزاف ملايين اليوروهات يوميا منذ تقليص روسيا إمداداتها من الغاز النفط - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت شركة الطاقة الألمانية العملاقة "يونيبر" أنها تستنزف بملايين اليوروهات يوميا منذ تقليص روسيا إمداداتها من الغاز الى أكبر اقتصادات أوروبا، وفقا لروسيا اليوم.

وتوجهت شركة الطاقة الألمانية العملاقة بطلب إلى الحكومة فى برلين لدعمها وإنقاذها من الإفلاس وسط توقعات بارتفاع خسائرها إلى 10 مليارات يورو هذا العام.

وقال كلاوسديتر ماوباخ، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الألمانية العملاقة، إن الشركة تشهد فى ظل الظروف الحالية تدفقات نقديّة إلى الخارج بالملايين.

وأضاف شركة الطاقة الألمانية العملاقة أن يونيبر، وهي واحدة من أكبر مستوردي الغاز الروسي، متابعا: "لا تستطيع تحمل ذلك لفترة طويلة في الوضع الحالي، وقد تقدمت المجموعة بطلب رسمي إلى الحكومة الألمانية لإنقاذها".


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