اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد فرحة المواطنين بذبح الأضاحى فى مجازر الشرقية.. لايف

السبت، 09 يوليه 2022 02:04 م
شاهد فرحة المواطنين بذبح الأضاحى فى مجازر الشرقية.. لايف المجزر
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "شاهد فرحة المواطنين بذبح الأضاحى فى مجازر الشرقية"، وذلك من داخل مجزر منيا القمح لرصد استعدادات المجازر لاستقبال الأضاحى بالمجان.

وقال الدكتور ممدوح وهبة مدير إدارة المجازر بالشرقية، إن 18 مجزرا على مستوى المحافظة فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان تنفيذا لتعليمات الوازرة، وتوفير البيطريين و الجزارين وعمال، للقيام بذبح الأضحية والكشف عليها للتأكد من سلامتها، لافتا إلى أن ذلك حفاظا على سلامة صحة المواطنين .

وأكمل الدكتور عدلى العقيلى مدير مجزر منيا القمح، قائلا إنهم من بيطريين وعمال متواجدين من 6 صباحا، واستقبلنا الأضاحى، وكل الأعمال تمت بالمجان، لافتا إلى أن المجازر مجانى طوال أيام العيد .

وقال أحد المواطنين، إنه جاء وذبح الأضحية بدون أى تكاليف مادية، كما يوجد نظافة من حيث أعمال الذبح والتخلص من الدماء، كما أشارت أسرة أخرى إلى أنهم جاءوا بالميزان ومعداتهم الخاصة بهم، وعقب ذبح الأضحية قمنا بتقطيعها وتكييسها تمهيدا لتوزيعها على أهلنا، دون أى تلوث .

 

تقطيع الأضحية
تقطيع الأضحية

 

عجل
عجل

 

من داخل المجزر
من داخل المجزر

 

 

 


الشرقية

مجازر الشرقية

مجزر منيا القمح

اخبار الشرقية



الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتابعان سير العمل فى المجازر بأول أيام عيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 01:04 م

إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر والعاملين خلال عيد الأضحى المبارك

السبت، 09 يوليه 2022 07:00 ص

مجازر الجيزة تستقبل أضاحى المواطنين طوال أيام العيد مجانا.. اعرف الأماكن

السبت، 09 يوليه 2022 06:30 ص

المجازر تستعد لاستقبال أضاحى المواطنين مجانا طوال أيام العيد.. تخصيص أماكن لمبيت المواشى وصالات للذبح.. والطب البيطرى: لا تطعم الحيوان قبل الذبح بـ12 ساعة وشمّع اللحمة قبل تكييسها.. صو

السبت، 09 يوليه 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة