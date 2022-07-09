شاهد فرحة المواطنين بذبح الأضاحى فى مجازر الشرقية.. لايف

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "شاهد فرحة المواطنين بذبح الأضاحى فى مجازر الشرقية"، وذلك من داخل مجزر منيا القمح لرصد استعدادات المجازر لاستقبال الأضاحى بالمجان.

وقال الدكتور ممدوح وهبة مدير إدارة المجازر بالشرقية، إن 18 مجزرا على مستوى المحافظة فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان تنفيذا لتعليمات الوازرة، وتوفير البيطريين و الجزارين وعمال، للقيام بذبح الأضحية والكشف عليها للتأكد من سلامتها، لافتا إلى أن ذلك حفاظا على سلامة صحة المواطنين .

وأكمل الدكتور عدلى العقيلى مدير مجزر منيا القمح، قائلا إنهم من بيطريين وعمال متواجدين من 6 صباحا، واستقبلنا الأضاحى، وكل الأعمال تمت بالمجان، لافتا إلى أن المجازر مجانى طوال أيام العيد .

وقال أحد المواطنين، إنه جاء وذبح الأضحية بدون أى تكاليف مادية، كما يوجد نظافة من حيث أعمال الذبح والتخلص من الدماء، كما أشارت أسرة أخرى إلى أنهم جاءوا بالميزان ومعداتهم الخاصة بهم، وعقب ذبح الأضحية قمنا بتقطيعها وتكييسها تمهيدا لتوزيعها على أهلنا، دون أى تلوث .



تقطيع الأضحية



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