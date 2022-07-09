روسيا: واشنطن لديها رغبة جامحة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن

كتب أحمد عرفة

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن وراء الشحنة الأمريكية المرتقبة لأربعة أنظمة صواريخ HIMARS متعددة الإطلاقات إلى أوكرانيا رغبة الولايات المتحدة الأمريكية الجامحة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أنه خلف هذا القرار رغبة واشنطن الجامحة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن، للتعويض عن الخسائر المتزايدة للكتائب الأوكرانية القومية المتطرفة والقوات المسلحة.

ولفتت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إلى أن رؤية ممثلي الولايات المتحدة حول الأغراض الدفاعية لاستخدام الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا هي إفلاس غير مجدية، موضحة أن سلطات كييف والتشكيلات القومية تستخدم أسلحة من الولايات المتحدة لتدمير مدن دونباس، وتشن القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار هجمات مستهدفة المناطق السكنية في دونيتسك، كما يتم القصف بقذائف الناتو من عيار 155 ملم.