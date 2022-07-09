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رئيس وزراء سريلانكا يدعو لاجتماع طارئ مع الحكومة بعد فرار الرئيس راجاباكسا

السبت، 09 يوليه 2022 10:57 ص
رئيس وزراء سريلانكا يدعو لاجتماع طارئ مع الحكومة بعد فرار الرئيس راجاباكسا جوتابايا راجاباكسا
كتب أحمد عرفة

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دعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينجي لاجتماع طارئ مع الحكومة بعد فرار الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت مصادر بوزارة الدفاع السريلانكية، أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا فر من مقر إقامته بعد أن حاصره المتظاهرون.

وفى وقت سابق أفادت الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة السريلانكية، الثلاثاء، بأن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أصدر تعليمات للمسؤولين باتخاذ إجراءات فورية؛ لاستيراد الوقود باستخدام الأموال المتاحة.

ونقلت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية، عن بيان الخدمة القول إن الرئيس أصدر تعليماته خلال جلسة نقاشية مع ممثلي الشركات الكبرى التي كانت تستورد وتورد الوقود إلى سريلانكا لفترة طويلة.

وأضاف أن لهذا وافق محافظ البنك المركزي الدكتور ناندالال وييراسينجي على دفع المبالغ المستحقة للشركات ذات الصلة؛ لتوريد الوقود بموجب خطة مقبولة.

 


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