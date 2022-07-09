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التلفزيون الرسمى فى سريلانكا: متظاهرون اقتحموا مقر الرئيس السريلانكى

السبت، 09 يوليه 2022 09:43 ص
التلفزيون الرسمى فى سريلانكا: متظاهرون اقتحموا مقر الرئيس السريلانكى جوتابايا راجاباكسا
كتب أحمد عرفة

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أكد التلفزيون الرسمي السريلانكى، أن متظاهرين اقتحموا مقر الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا في العاصمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت مصادر بوزارة الدفاع السريلانكية، أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا فر من مقر إقامته بعد أن حاصره المتظاهرون.

وفى وقت سابق أفادت الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة السريلانكية، الثلاثاء، بأن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أصدر تعليمات للمسؤولين باتخاذ إجراءات فورية؛ لاستيراد الوقود باستخدام الأموال المتاحة.

ونقلت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية، عن بيان الخدمة القول إن الرئيس أصدر تعليماته خلال جلسة نقاشية مع ممثلي الشركات الكبرى التي كانت تستورد وتورد الوقود إلى سريلانكا لفترة طويلة.

وأضاف أن لهذا وافق محافظ البنك المركزي الدكتور ناندالال وييراسينجي على دفع المبالغ المستحقة للشركات ذات الصلة؛ لتوريد الوقود بموجب خطة مقبولة.

 

 


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