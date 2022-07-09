رئيس مدينة إسنا وقيادات الأمن يستقبلون كهنة مطرانية أرمنت للتهنئة بالعيد..صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل اللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وفدا قبطيا من آباء كهنة الكنيسة، وذلك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وعلاء جعفر السكرتير العام بديوان المجلس.

ورحب اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا بوفد الكنيسة، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى، معربا عن سعادته بهذه التهنئة التى تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطنى المصرى، داعيا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وضم الوفد القمص متاؤس القمص زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي ووكيل مطرانية إسنا وأرمنت، والقس تادرس رياض كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية العضايمة، والقس هارون صموئيل كاهن كنيسة العذراء مريم بإسنا، والمستشار عماد شاكر، وعاطف يونان ابو دان، وزكريا منسي، مسئولي العلاقات بالمطرانية.

ومن جانبه قال القمص متاؤس القمص زخاري، بإسم نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، نقدم خالص التهنئة للقيادات التنفيذية ولشركاء الوطن من أبناء محافظة الأقصر العريقة من مسيحيين ومسلمين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مؤكداً أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد فالأديان جاءت من أجل المحبة والسلام، وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة.

كما توجه القمص متاؤس القمص زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي بإسنا، ووكيل مطرانية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، على رأس وفد كنسي ضم القس تادرس رياض كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية العضايمة، والقس هارون صموئيل كاهن كنيسة العذراء مريم بإسنا، والمستشار عماد شاكر، وعاطف يونان ابو دان، وزكريا منسي منسقي العلاقات العامة بالمطرانية، إلى مركز شرطة إسنا لتهنئة القيادات الأمنية بعيد الأضحى المبارك.

وكان فى استقبالهم، المقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والعقيد عصام رشوان وكيل فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والنقيب عمرو غنيم، والنقيب أحمد عبد القادر، وبعض ضباط وأفراد المركز، وعبر الجميع عن تقديرهم وامتنانهم للروابط والعلاقات الأخوية والمحبة التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية والدينية والأمنية والعسكرية والشعبية.

وقدم القمص متاؤس القمص زخاري، التهنئة لجميع القيادات الأمنية بعيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يسود الأمن والأمان والاستقرار، لمصرنا الحبيبة، والمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



رئيس مدينة إسنا وقيادات الأمن يستقبلون قيادات مطرانية إسنا وأرمنت (4)



رئيس مدينة إسنا وقيادات الأمن يستقبلون قيادات مطرانية إسنا وأرمنت (5)



رئيس مدينة إسنا وقيادات الأمن يستقبلون قيادات مطرانية إسنا وأرمنت (6)