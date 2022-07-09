ذبح 35 رأس ماشية خلال العيد وتقديمها للأسر الأكثر احتياجا في أشمون بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

شارك المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، وبرفقته رمضان محمدى نائب رئيس المدينة، والدكتور رجب أبو شادى مدير الإدارة البيطرية، والدكتور حامد برهومة مدير المجازر في أشمون، بحضور ذبح عدد 8 رؤوس ماشية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك بمجزر أشمون العمومى، بمساهمة جمعية الأورمان لتوزيعها على ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم من أبناء مركز أشمون وعدد من مراكز المحافظة.

وأشاد النمر بدور المشاركة المجتمعية لمؤسسة الأورمان فى تقديم العديد من المساعدات والمساهمات المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا .

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع العبء عن كاهل المواطنين بمركز أشمون وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

من جانبه وجه النمر مدير الادارة البيطرية بالمتابعة الدورية لكافة المجازر على مستوى المركز، للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات المتبعة وحذر أعمال الذبح خارج المجازر طبقا لقرار معالى الوزير محافظ المنوفية رقم 988لسنة 2022 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

جدير بالذكر أنه سيتم ذبح حوالى 35 رأس ماشية بمجزر أشمون العمومي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتقديمها للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمركز أشمون وعدد من مراكز المحافظة.