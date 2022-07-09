خيط الجريمة.. خلافات ميراث تقود النيابة لعاطل أشعل النار فى طالب وسيدة بالقناطر

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتي يسرد من خلالها قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة. هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة القناطر الخيرية جريمة قتل بشعة، حيث أقدم عاطل مقيم منطقة البرادعة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، على سكب مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، علي طالب وربة منزل، وتسببه فى وفاة المجني عليه الأول وإصابة الثانية بحروق من الدرجة الثالثة، وذلك بسبب خلافات علي إرث المنزل بينهم.

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 41289 لسنة 2021 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4433 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد م ع أ"، 50 سنة، وشهرته "أحمد حمام"، عاطل، ومقيم منطقة البرادعة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتل عمدا المجني عليه "محمود م ر ع"، 20 سنة، طالب، ومقيم ذات العنوان، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه باستخدام مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، ما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثالثة بالرقبة والوجع والصدر والبطن والذراعين، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووفقا لتقرير الطب الشرعي

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم في نفس الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليها "نورا م ع"، 40 سنة، والدة المجني عليه الأول، ربة منزل، بأن سكب عليها مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، وتسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة بالذراعين والوجه، إلا أنها لم تتوفى لسبب لا دخل لإرادة للمتهم به وهو تدارك المجني عليها بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لاتهامه بسكب مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، علي طالب وربة منزل، وتسبب في وفاة الأول وإصابة الثانية بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والذراعين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبإحالة المتهم للنيابة العامة أدلي باعترافات تفصيلية حول وجود خلافات مع المجني عليهم حول إرث المنزل، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم بالإعدام شنقا.