خروج جثمان طالب عثر عليه داخل كيس قمامة بترعة بالشرقية من مشرحة الأحرار

الشرقية فتحية الديب

أنهت الأجهزة الأمنية المكلفة بالخدمة الأمنية داخل مستشفي الأحرار التعليمي، إجراءات استخراج جثمان طالب عثر على جثته طافية في مياه الترعة الكبيرة بناحية البركاتية بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، وتحركت الأسرة بالجثمان داخل سيارة الإسعاف إلى مسقط رأسه بمركز الحسينية، استعدادا لتشييع جثمانه.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه الترعة الكبيرة بناحية البركاتية.

جرى انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو "حسني م ا، 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون جامعة تفهنا الأشراف، مُقيم في عزبة أبو عمرو التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، وتبين وجود سحجات بالجثة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

فيما اتهمت أسرة الشاب المتوفي 3 شباب بأنهم وراء الواقعة وقاموا بالتخلص منه، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الثلاثة المشكو في حقهم، وجاري فحصهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.