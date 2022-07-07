الإنقاذ النهرى ينتشل جثة شاب من مياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، بانتشال جثة شاب من مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية السلام دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "حسن ب ف ع" 25 عاما، مقيم السلام القاهرة، جثة هامدة، فتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه وطلبت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.