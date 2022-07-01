حياة كريمة بالأقصر.. إسنا تواصل أعمال تطوير المدرسة الثانوية بالنمسا

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا.

وفى هذا الصدد تابع المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا العمل فى إنشاء جناح بمدرسة الثانوية المشتركة بالنمسا وصيانة المبنى القديم، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.

ويقول رئيس مجلس قروى النمسا إنه يتم إنشاء وتطوير وصيانة العديد من المدارس بقطاع التعليم داخل الوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وهى كالتالى:- (إنشاء جناح ابتدائى بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم - إنشاء جناح إبتدائى بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم - تم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسى - تم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الابتدائية - جارٍ العمل فى صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية)، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وكان قد استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، المهندس أحمد حسن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، وذلك لبحث الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر فى قرى مركزى إسنا وأرمنت.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى الحالى لمشروعات المبادرة فى مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات للعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، حيث تم استعراض نسب تنفيذ إنشاء مجمعات خدمة المواطنين وعددها 13 مجمعا، والتى بلغت نسبة تنفيذها 100%، ونسب تنفيذ إنشاء المجمعات الزراعية وعددها 13 مجمع، ونسب تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة عدد 37 مركز شباب، ونسب تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 20 كوبري، ونسب تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 16 نقطة إسعاف، ونسب تنفيذ إنشاء عدد 5 وحدات اجتماعية وإنشاء عدد 4 مراكز تنمية أسرة وإنشاء مركز تأهيل اجتماعي، ورفع كفاءة عدد 8 وحدات اجتماعية.



