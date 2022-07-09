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حديقة الأزهر تستقبل الزائرين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.. صور

السبت، 09 يوليه 2022 10:02 ص
حديقة الأزهر تستقبل الزائرين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.. صور حديقة الأزهر
كتب محمود راغب

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فتحت منذ قليل، حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة أبوابها لاستقبال المواطنين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خصصت الحديقة عدد من منافذ لبيع التذاكر وسط إجراءات أمنية مشددة على بوابات الحديقة من تفتيش الحقائب قبل الدخول. 
 
وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أجمل الأماكن التى يمكنك زيارتها فى قاهرة المعز، حيث تكتسب تميزها من وجودها وسط العديد من المناظر التاريخية، حيث تطل على قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعلى منطقة الدرب الأحمر، والعديد من الأحياء المصرية القديمة التى تحمل فى تفاصيلها أصالة التاريخ والطابع المصرى الفريد.
 
فلا تعتبر حديقة الأزهر مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التى جعلتها أبرز الأماكن التى يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم بفوتوسيشن الزفاف، فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التى تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التى يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.
 
 
استقبال الزوار
استقبال الزوار

شباك تذاكر حديقة الازهر
شباك تذاكر حديقة الازهر

استقبال الزائرين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك
استقبال الزائرين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك

حديقة الأزهر
حديقة الأزهر

 


حديقه الازهر

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احتفالات عيد الأضحى



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