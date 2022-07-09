توفير 394 رأس ماشية من خلال الجمعيات الأهلية للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن توفير 394 رأس ماشية من خلال الجمعيات الأهلية لذبحها وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وقد كلف "مختار"، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإشراف الكامل على اعمال توزيع لحوم الأضاحى على الاسر المستحقة من خلال الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة.

واكد "مختار" على أن الاسر الاولى بالرعاية تأتى على رأس الاولويات والمحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة من ابناء المحافظة.

وفى هذا السياق اوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن رؤوس الماشية التى تم توفيرها قد شملت 90 رأس ماشية من الجمعية الشرعية و 155 رأس ماشية من مؤسسة مصر الخير و54 رأس ماشية من جمعية الاورمان و40 رأس ماشية من جمعية رسالة بمركز اجا و30 رأس ماشية من جمعية الاصلاح الخيرية و25 رأس ماشية من جمعية رسالة بالمنصورة، وأشار انه تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية" فسيتم ذبح هذه الاضاحى وتوزيعها على الاسر الاولى بالرعاية خلال ايام العيد المبارك من خلال الجمعيات الاهلية بنطاق المحافظة وبالإشراف الكامل للإدارات الاجتماعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك فى مقر إقامتهم حفاظا على خصوصيتهم واحتراما لتك الأسر.

وفى هذا الإطار أكد "محافظ الدقهلية" انه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات على رأس الاولويات فان هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية فى هذا المجال لتشمل المساعدات التى يتم تقديمها فى كافة المجالات جميع الاسر الاولى بالرعاية بنطاق الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصرى وتحقيق مطالبه واحتياجاته خاصة الاسر الاولى بالرعاية والفئات المستهدفة وبمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية، بضرورة دعم مشاركات المجتمع المدنى مع اجهزة الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير المساعدات لهم.

وفى إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.