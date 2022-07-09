اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 06:51 م
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تنفيذ 18 حالة إزالة بمساحة 19 قيراطا و11 سهما فى المحلة بالغربية

السبت، 09 يوليه 2022 06:29 م
تنفيذ 18 حالة إزالة بمساحة 19 قيراطا و11 سهما فى المحلة بالغربية جانب من الإزالة
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالعديد من الوحدات المحلية حيث تم إزالة 18 حالة تعدى بمساحة 19 قيراط و 11 سهم تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة.

وأضاف أن الحملات شهدت إزالة مبانى بالبلوك وسملات تحت سطح الأرض وشدات خشبية و حفر قواعد و أسوار و أساسات و هناجر.

وأضاف الجروانى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و قد شارك فى الحملة المهندس سامى حاتم مدير بناء وتنمية القرية والعديد من رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الزراعة.

 
جانب من الإزالة (1)
جانب من الإزالة (1)

جانب من الإزالة (2)
جانب من الإزالة (2)

جانب من الإزالة (3)
جانب من الإزالة (3)

جانب من الإزالة (4)
جانب من الإزالة (4)

جانب من الإزالة (5)
جانب من الإزالة (5)

جانب من الإزالة (6)
جانب من الإزالة (6)

جانب من الإزالة (7)
جانب من الإزالة (7)

جانب من الإزالة (8)
جانب من الإزالة (8)
 
 
 
 
 
 

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