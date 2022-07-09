اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: رصدنا 14 بلاغا بحالات إغماء وجروح وجميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية

السبت، 09 يوليه 2022 05:21 م
الصحة: رصدنا 14 بلاغا بحالات إغماء وجروح وجميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اسعاف-ارشيفيه
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار تقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في كافة محافظات الجمهورية، وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
 
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مسئولي غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة رصدوا 14 بلاغا، وتابعوا تلقي المرضى والمصابين للخدمات الإسعافية والطبية من خلال غرفة عمليات هيئة الإسعاف، وخدمة طوارئ الوزارة «137».
 
وأشار «عبد الغفار» إلى أن البلاغات التي تضمنها التقرير الصادر عن غرفة أزمات الوزارة، من الساعات الأولى لصباح اليوم السبت وحتى الساعة 2 بعد الظهر، تم رصدها في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، وبني سويف، وقنا، وجنوب سيناء.
 
وقال إن جميع البلاغات تراوحت ما بين حالات إغماء، وإصابات بجروح قطعية، واشتباه كسور، مشيرا إلى تقديم الخدمات الإسعافية لحالتين وصرفهم من مكان البلاغ، فيما تم نقل 12 حالة للمستشفيات، خرج منهم 5 حالات خروج تحسن، ومازالت 7 حالات تتلقى الخدمة في المستشفيات.
 
وأكد «عبدالغفار» استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.
 

الصحة

الاسعاف

غرفة الازمات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

عبد الغفار يتفقد نقاط تمركزات الإسعاف والعيادات المتنقلة على الطرق السريعة

السبت، 09 يوليه 2022 01:20 م

"إسعاف الإسماعيلية": 105 سيارات منتشرة على الطرق والميادين فى عيد الأضحى

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:51 م

إسعاف بنى سويف تدفع بـ39 سيارة لتأمين صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:32 م

دماء على الأسفلت بطريق أبوسمبل.. مصرع 9 وإصابة 44 شخصا فى تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالكيلو 110.. 20 سيارة إسعاف تشارك فى نقل الضحايا للمستشفى الجامعى.. والحادث هو الثاني خلال 3 أشهر على نفس الطريق.. صور

الخميس، 07 يوليه 2022 02:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة