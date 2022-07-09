بسيلفى وبلالين..الآلاف يحتفلون عقب أداء صلاة عيد الأضحى بمسجد السلطان حسن..صور

شهد محيط المسجد إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن، للتأكيد على المواطنين عدم الدخول بدون الكمامة، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة .

وعقب خطبة صلاة العيد، سقطت أمطار من البلالين على المصلين، مما أضفى حالة من البهجة على المصلين والأطفال، وتم توزيع الهدايا على الأطفال احتفالا ببهجة عيد الأضحى المبارك .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد .

وقدم المحافظ التهنئة لجميع مواطنى القاهرة بمناسبة حلول العيد داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار .

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى أنه تم تخصيص 449 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لإداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين.



اثناء الصلاة



اثناء الصلاه



احتفالات العيد



احد زوايا مسجد السطان حسن



الاحتفالات بالعيد



الأطفال أثناء صلاة عيد الأضحى بمسجد السلطان حسن



المصلون بمسجد عيد الأضحى



المصلين في مسجد السلطان حسن



المصلين



بعد صلاه العيد



بعد صلاه عيد الاضحى



توافد المواطنين على مسجد السلطان حسن



جامع السلطان حسن



جانب من الصلاة



جانب من المسجد



صلاه العيد في مسجد السلطان حسن



صلاه العيد



صلاه عيد الاضحى



عيد الاضحى في مسجد السلطان حسن



لهو المصلين بعد الصلاه



مسجد السلطان حسن