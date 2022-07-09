برئاسة مطران بورسعيد.. وفد كنسي يزور الديوان العام للمحافظة لتقديم التهنئة بالعيد

بورسعيد - محمد عزام

زار وفد كنسي من مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها ، الديوان العام للمحافظة ، لتقديم التهنئة القلبية لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها خلال تقديم التهنئة بأنه يتقدم باسم أقباط بورسعيد جميعا بأجمل التهاني والأمنيات لمحافظ بورسعيد وكل قيادتها وكل المسلمين جميعاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعيا الله أن ينعم على بورسعيد ومصر بأكملها بالخير والتقدم الدائم والاستمرار بقوة في ركب التنمية والتطور الذي تشهده.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال كلمته التي قالها أن مصر عامة وبورسعيد خاصة على مر تاريخها تضرب أروع الأمثلة في المحبة والتسامح والمشاركة في الأعياد والأحزان على حد السواء.

وأكد أن النسيج المصري دوما نسيج مسلم مسيحي فرعوني عربي متلاحم ولن تنجح قوى الشر في زعزعة استقرار ذلك الوطن.

وتابع " تهنئة مطران بورسعيد وكهنة الكنيسة ومشاركتهم دوما في الأعياد أكبر رساله محبه وقوة نرسلها للعالم بأسره بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد ونحتفل سويا بالأعياد لاننا نسيج وكيان واحد مصري "

وكان قد أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقيادات المحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة المسجد الكبير ببورفؤاد.

جدير بالذكر أن هذا العيد هو اول عيد يتم فيه فتح الساحات الكبرى امام المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بعد إغلاق تلك الساحات لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا.



الأنبا تادرس



المحافظ والانبا تادرس



الوفد الكنسي