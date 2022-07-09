انتهاء جميع حجاج السياحة من أداء مناسك الحج بعرفة وهم الآن مقيمين بمزدلفة

كتب محمد أسعد

انتهى مساء الجمعة جميع حجاج السياحة من أداء مناسك الحج بعرفة، وهم الآن مقيمين بالمزدلفة حتى منتصف الليل للتوجه إلى منى لرمى جمرات العقبه الكبرى، وذلك بمرافقة وتحت إشراف لجان بعثة الحج الرسمية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي أنه تم التأكد بالتنسيق والمتابعة مع مشرفي الشركات السياحية من جاهزية الحافلات التي نقلت الحجاج لمزدلفة والتي كانت موجودة بمواقف السيارات التي تم توفيرها بجانب المخيمات.

وأضافت أن جميع حجاج السياحة في صحة جيدة، وأن لجان بعثة الوزارة لم تخطر حتى الآن بأى مشاكل صحية لحجاج السياحة، وتمت نفرة عرفة بخير وحمد الله.

وقد تأكدت وزارة السياحة والآثار من نجاح تصعيد كامل حجاج السياحة البالغ عددهم 9200 حاج، وذلك من خلال اللجان الميدانية التي تغطي كافة مكاتب خدمات الطوافة بمشعر عرفات لتقوم بالتدخل وانهاء أي مشاكل قد تطرأ أثناء التسكين بالمخيمات، أو بالخدمات التي سبق التعاقد عليها.