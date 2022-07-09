الهند تسجل 18 ألفا و840 إصابة جديدة بكورونا

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أكدت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 18 ألفا و840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و604 آلاف و394 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم السبت بأنه تم أيضا تسجيل 43 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و386 حالة.



وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 125 ألفا و28 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و953 ألفا و980 شخصا، وذلك بعدما تعافي 16 ألفا و104 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.