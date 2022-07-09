النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى مياه النيل بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بدفن جثمان شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل، بقرية أسنيت دائرة المركز، حيث سقط فى المياه بعدما اختل توازنه، وتبين أنه يعانى من اضطرابات نفسية منذ فترة، ولا توجد شبهة جنائية، ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى الواقعة، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول جثة الشاب "على. ع. م"، 32 عاما، بعدما غرق فى مياه النيل. على الفور انتقل ضباط البحث الجنائى بمركز شرطة كفر شكر إلى محل الواقعة وتبين أن الشاب سقط فى مياه النيل أثناء وقوفه على الشاطئ، بعدما اختل توازنه، وتبين أنه يعانى من اضطراب نفسى منذ فترة، ولا توجد شبهة جنائية.