وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 11837 من الفحوصات الجديدة، بلغ 12 مليونا و30 ألفا و105 فحوص، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح العدد الإجمالي 16 ألفا و151 حالة، كما تم تسجيل 2974 حالة شفاء إضافية؛ ليصل اجمالى حالات التعافي إلى 12 مليونا و41 ألفا و942 حالة.