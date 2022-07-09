المحافظون يشاركون الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى ويستقبلون المهنئين.. صور

المحافظات: عادل ضرة - حسن عبد الغفار- صابر سعيد- هانى فتحى-ماهر البهنساوى-محمد عزام

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال زيارته لدار إشراقة بحي ثان طنطا والتي تكفل 10 أطفال ودار تسنيم بحي أول طنطا والتي تكفل أيضا 10 أطفال، وذلك في إطار حرص المحافظة على إدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام العيد وذلك بحضور شيخ العرب عبد الله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقدم محافظ الغربية، الهدايا والعيديات للأطفال، وأطمئن على راحتهم، كما حرص على الجلوس معهم والاستماع إلى طلباتهم، موجهاً مدير المديرية بتوفيرها خلال 24 ساعة، كما استمع المحافظ إلى المواهب الفنية لدى الأطفال من شعر وغناء، معرباً عن سعادته البالغة لمشاركتهم فرحتهم بالعيد، وموضحاً أننا جميعا نسعى جاهدين من أجل إسعادهم، وإدخال البهجة، والفرحة إلى قلوبهم.

وأشار رحمي إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور الأيتام وتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لها وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة، موجهاً بتوفير كافة الرعاية للأيتام بدور الرعاية في كافة مدن المحافظة، مضيفاً أن الاستثمار في البشر هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه دائما الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

رافق المحافظ خلال الزيارة ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

واستقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، المهنئين، الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وممثلي الأحزاب السياسية، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة أعادها الله على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم التهنئة نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وعدد من رجال الدين والقساوسة بالكنيسة الأرثوذكسية، الأب برنابا راعي كنيسة قويسنا والأب صومائيل جرجس راعي كنيسة طنطا والمحلة الكاثوليكية، كما قدم وفد من الكنيسة الإنجيلية التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد، حيث أعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير بهذه الزيارات التي تؤكد على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي يتميز بها الشعب المصري وتميزه عن غيره من الشعوب، داعياً المولى-عز وجل- أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وزار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ترافقه السيدة حرم سيادته، جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بحي الرمد بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة والمعايدة على الأطفال صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، أمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، هاني الجويلي رئيس المدينة، محمد سيد رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وخلال زيارته للجمعية، حرص المحافظ على مداعبة الأطفال من البنين والبنات بالدار، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، معربا عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم بين الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية القرب من المواطنين والتلاحم معهم في أفراحهم وفي كل المناسبات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام وذوي الهمم والأكثر احتياجاً.

كما قام المحافظ بتوزيع العيديات على الأطفال الأيتام لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، مؤكدا أن المحافظة لا تألوا جهداً في توفير أوجه الدعم لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، واستمع لمطالب ومقترحات أبناء الدار والقائمين عليها والتي وعد بدراستها وتلبيتها، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لكافة أبناء دور رعاية الأيتام.

واستقبل اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من أبناء المحافظة من جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بقاعة الشهيد عبد المنعم رياض بديوان عام المحافظة، وذلك عقب صلاة العيد وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المراكز والمدن.

كما استقبل المحافظ الأساقفة والمطارنة والقساوسة من جميع مراكز المنيا من كافة الطوائف المسيحية، حيث قدمت كافة أطياف وفئات المجتمع التهنئة للمحافظ بالعيد، معربين عن أمنياتهم بأن يعم الخير والأمان ربوع مصر، ويتقدم المحافظ بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بصفة عامة وأبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار، ويحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، زيارة إلى منازل أسر 5 من الشهداء الذين توفوا أثناء أداء عملهم، وذلك لتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والوقوف على احتياجاتهم، رافقه محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل المحافظ الجولة، بزيارة أسرة المصور أحمد حامد الرشيدي مصور المحافظة بمنزلهم الكائن بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، والذى توفى أثناء عمله إثر حادث سيارة فى مارس 2020، وتابع محافظ قنا الجولة بزيارة أسرة الشهيد محمد مختار، مدير مصنع الألبان بمشروعات الأمن الغذائى، والذى توفى فى شهر مايو الماضى أثناء عمله بالمصنع.

وزار الداودى، أسرة الشهيد محمود ابن رواحة بقرية الجبلاو بمركز قنا، والذى توفى فى شهر إبريل الماضى أثناء تأديته لمهام عمله في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، وعقب ذلك توجه المحافظ إلى منزل أسرة الشهيد عويضة رجب شافعي بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، والذى توفى ايضا فى شهر إبريل الماضى، أثناء تأديته لمهام عمله في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا.

واختتم محافظ قنا، جولته بزيارة أسرة الشهيد حمودة احمد على عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة بمركز قنا، والذى توفى أثناء عمله فى ديسمبر 2019.

وأكد الداودى، أن زيارة أسر شهداء العمل فى مثل هذه المناسبات ومشاركتهم فرحة العيد هى أقل ما يمكن أن نقدمه لهم تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهم، وتبادل المحافظ الحديث مع أفراد أسر الشهداء مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم، انطلاقا من دور الدولة في رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم فى المناسبات.

كما هنأت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أهالي المحافظة وذلك عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالمجمع الإسلامي بمدينة موط بالداخلة، بحضور نبيل حنفي رئيس المركز والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمركز وأهالي المدينة.

وشارك سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد أهالي الخارجة صلاة العيد بالمجمع الإسلامي بمدينة الخارجة بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمركز، مقدمين التهنئة لجموع المصلين والمواطنين.

كما قامت نائب المحافظ، بزيارة المرضى بمستشفى الداخلة العام، يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة العيد والاطمئنان على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية المقدمة، كما نقلت تهنئة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للمرضى وذويهم وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وتابعت مجدي خلال مرورها، سير العمل بالمستشفى وخطة جاهزية أقسام الرعاية الطبية المختلفة والطوارئ خلال أيام العيد، متمنية أن يديم الله على مصر وشعبها أمنها وازدهارها.

كما استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، عددًا من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، وبحضور الانبا تادرس مطران بورسعيد و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد، مستشار المحافظة للمشروعات والشؤون الفنية.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الحضور ورحب بوفد المهنئين من شركاء الوطن الواحد الإخوة الأقباط، مؤكدًا أن ليس بجديد على أشقائنا مشاركتنا الأفراح والأحزان، مشيدًا بروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد، كما أشاد المحافظ خلال اللقاء، بجهود الأجهزة التنفيذية قبل وأثناء عيد الأضحى والتي كللت تلك الجهود بظهور المحافظة بشكل جمالي وسط إقبال كبير من أهالي بورسعيد على ساحات ومساجد صلاة العيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي طفرة في المشروعات التنموية والقومية والخدمية للمرة الأولى في جنوبها وشرقها وغربها، والتي ساهمت في جعل بورسعيد في مصاف المدن النموذجية، ويشيد بها القاصي والداني، والمشروعات التي تم تنفيذها في جميع القطاعات وبمختلف الأحياء، وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والأمن لأبناء بورسعيد وزائريها من جميع المحافظات للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، متطرقا للطفرة التي شهدتها الدولة المصرية خلال ثمانية أعوام ماضية، مشددًا على أهمية وعي المواطن بجهود الدولة قي كل القطاعات، والتصدي لمحاولات تضليل وتخريب الأفكار .

واستمع اللواء عادل الغضبان لآراء الحضور حول التنمية التي تشهدها بورسعيد ومقترحاتهم نحو مزيد من التطوير، والذين وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية على الجهود غير المسبوقة التي ساهمت في تحقيق النهضة ببورسعيد.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شارك الآلاف من أهالي المحافظة، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، بمشاركة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك (1)



محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك (2)



محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك (3)



محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك (4)



محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى ويقدم الهدايا لهم (1)



محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى ويقدم الهدايا لهم (2)



محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى ويقدم الهدايا لهم (3)



محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى ويقدم الهدايا لهم (4)



محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى ويقدم الهدايا لهم (5)



محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى ويقدم الهدايا لهم (6)



محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى ويقدم الهدايا لهم (7)



محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى ويقدم الهدايا لهم (8)



محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة بالأيام المباركة (1)



محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة بالأيام المباركة (2)



محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة بالأيام المباركة (3)



محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة بالأيام المباركة (4)



محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة بالأيام المباركة (5)



محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة بالأيام المباركة (6)



محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة بالأيام المباركة (7)



محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة بالأيام المباركة (8)



محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة بالأيام المباركة (9)



محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة بالأيام المباركة (10)



محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة بالأيام المباركة (11)



محافظ بني سويف يُعيد على الأطفال (1)



محافظ بني سويف يُعيد على الأطفال (2)



محافظ بني سويف يُعيد على الأطفال (3)



محافظ بني سويف يُعيد على الأطفال (4)



محافظ بني سويف يُعيد على الأطفال (5)



محافظ بني سويف يُعيد على الأطفال (6)



محافظ قنا يشارك أسر 5 من شهداء العمل فرحتهم بعيد الأضحى المبارك (1)



محافظ قنا يشارك أسر 5 من شهداء العمل فرحتهم بعيد الأضحى المبارك (2)



محافظ قنا يشارك أسر 5 من شهداء العمل فرحتهم بعيد الأضحى المبارك (3)



محافظ قنا يشارك أسر 5 من شهداء العمل فرحتهم بعيد الأضحى المبارك (4)



محافظ قنا يشارك أسر 5 من شهداء العمل فرحتهم بعيد الأضحى المبارك (5)



نائب محافظ الوادي الجديد تهنئ المرضى بمستشفى الداخلة العام بعيد الاضحى (1)



نائب محافظ الوادي الجديد تهنئ المرضى بمستشفى الداخلة العام بعيد الاضحى (2)



نائب محافظ الوادي الجديد تهنئ المرضى بمستشفى الداخلة العام بعيد الاضحى (3)



نائب محافظ الوادي الجديد تهنئ المرضى بمستشفى الداخلة العام بعيد الاضحى (4)



نائب محافظ الوادي الجديد تهنئ المرضى بمستشفى الداخلة العام بعيد الاضحى (5)