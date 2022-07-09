المؤتمر الصحفى لموسم الحج: تنفيذ خطة تصعيد الحجاج لمشعر منى لقضاء أيام التشريق

إيمان حنا

أكد متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالى أن الحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة والخطة الصحية تواصل نجاحاتها مواكبة لتأدية الحجاج مناسكهم وإتمامهم ليوم عرفة والمبيت فى مزدلفة ورمى الجمرات وطواف الإفاضة وتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً للمراحل التالية التى ستواكبها وإتمامها من خلال توفر كافة الإمكانات الصحية والكوادر البشرية فى جميع المستشفيات وفق"واس".

وقال خلال المؤتمر الصحفى اليومى لموسم حج هذا العام الذى عقد اليوم فى العوالى بمكة المكرمة بمشاركة المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب والمتحدث الرسمى بوزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن سعيد، " أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أى تفشّيات أو حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة، مجدداً الدعوة لكافة الحجاج تجنب الإجهاد الحرارى ( ضربات الشمس ) تفادياً لأى إصابات تتعلق بالإجهاد أو حدوث ضربات شمس والوقاية من ذلك باستخدام المظلات وشرب السوائل والراحة بشكل مستمر اثناء تأدية المناسك وتجنب العدوى من خلال ارتداء الكمامة.

وكشف الدكتور العبدالعالى أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة فى كافة المنشآت الصحية فى المشاعر المقدسة تجاوز87 ألف مستفيداً، وتم إجراء 155 عمليات قسطرة قلبية، وتقديم 345 جلسة غسيل كلوى، وإجراء 230 عملية جراحية و10 عمليات مناظير، كما استفاد من خدمات المستشفى الافتراضى 2000حالة من الحجاج.

من جانبه أكد المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، اكتمال عمليات نقل الحجاج فى رحلة المشاعر المقدسة، وعودتهم إلى مشعر منى صباح اليوم بعدما أتموا الوقوف بعرفات والمبيت فى مزدلفة، وأدوا طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة بأمن وأمان وطمأنينة.

وقدم الشلهوب شكره الجزيل لضيوف الرحمن على التزامهم بالتعليمات التى تنظم مواعيد رمى الجمرات وأداء طواف الإفاضة، وذلك من خلال تقيدهم بتنظيم التفويج واتباع الاتجاهات المحددة للسير على الطرق التى تؤدى إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام عند الذهاب والعودة، متطلعاً إلى الاستمرار فى ذلك خلال إقامتهم فى منى لرمى الجمرات فى أيام التشريق، خاصة المتعجلين منهم للمغادرة من مشعر منى فى ثانى أيام التشريق، والتزامهم بتعليمات التفويج إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام التى يحددها لهم القائمون على خدمتهم.

وأفاد بأن قوات الأمن كافة استكملت استعداداتها لتنفيذ مهامها فى تنظيم حركة المشاة والحشود لرمى الجمرات خلال أيام التشريق، ويشمل ذلك: مداخل منشأة الجمرات، وحول أحواض الرمي، وجميع الطرق التى تربط مواقع إقامة الحجاج بمنى مع منشأة الجمرات والمسجد الحرام، مشيراً إلى استمرار الجهات الخدمية فى تنفيذ مهامها بمشعر منى لتوفير كل ما تتطلبه إقامة ضيوف الرحمن من خدمات.

وأوضح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات فى مداخل مكة المكرمة أصدرت (26) قرارًا إداريًا بحق وافدين ومواطنين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج، وذلك حتى (10/ 12/ 1443 هـ)، مؤكداً الاعتزاز بخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسعى إلى مرضاة الله الذى شرّف بها المملكة ووفقها لأدائها بكل ما يمكَّن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بأمن، وأمان، ويسر وطمأنينة وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين وبغفرانه غانمين.