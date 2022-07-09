الكشف والعلاج مجانا بالقوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، قافلة طبية متنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبى والعلاج المجانى لأهالى قرية سبيل مكى التابعة لمركز كوم أمبو، وأيضاً أهالى قرية حاجر البلاليص التابع لمركز إدفو.

يأتى ذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " وتنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة تكثيف الجهود لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لتصل لجميع المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بمختلف القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد إستمرت فعاليات كل قافلة لمدة يومان بكل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبى على 1677 مواطن ومواطنة وذلك بإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وأشار، إلى أن هذه القوافل ضمت الخدمات العلاجية بعدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.