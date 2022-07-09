اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 05:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف والعلاج مجانا بالقوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة بأسوان

السبت، 09 يوليه 2022 03:50 م
الكشف والعلاج مجانا بالقوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة بأسوان القوافل الطبية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، قافلة طبية متنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبى والعلاج المجانى لأهالى قرية سبيل مكى التابعة لمركز كوم أمبو، وأيضاً أهالى قرية حاجر البلاليص التابع لمركز إدفو.

يأتى ذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " وتنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة تكثيف الجهود لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لتصل لجميع المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بمختلف القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد إستمرت فعاليات كل قافلة لمدة يومان بكل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبى على 1677 مواطن ومواطنة وذلك بإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وأشار، إلى أن هذه القوافل ضمت الخدمات العلاجية بعدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.

 

 


حياة كريمة

قوافل طبية

الصحة

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة ترسم البسمة فى قرى الأقصر.. تنفيذ 500 مشروع بـ9 مليارات جنيه (صور)

السبت، 09 يوليه 2022 06:00 ص

تروس مشروعات "حياة كريمة" لا تتوقف بالأقصر.. استهداف تنفيذ 500 مشروع بـ9 مليارات جنيه.. المحافظ: 656 ألف مواطن مستفيد.. ويؤكد: الانتهاء من 13 مجمعا خدميا و8 مشروعات زراعية و17 مركز شباب وتجديد 16 كوبرى

السبت، 09 يوليه 2022 03:00 ص

توصية برلمانية بتطوير البنية الأساسية لـ"ديـرب نجـم بالشرقية" ضمن حياة كريمة

الجمعة، 08 يوليه 2022 11:00 م

الكشف وتوفير العلاج لــ1070 شخصا بقافلة طبية ببنى سويف ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:48 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة