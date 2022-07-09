اليوم السابع
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"القومى للمرأة" ببنى سويف: نظمنا 147 دورة تثقيفية استهدفت 7 آلاف و350 سيدة

السبت، 09 يوليه 2022 03:00 ص
"القومى للمرأة" ببنى سويف: نظمنا 147 دورة تثقيفية استهدفت 7 آلاف و350 سيدة نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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رصدت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف ما قدمه المجلس خلال جلسات "الدوار"، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية داخل قرى حياة كريمة.
 

وقالت مقرر القومى للمرأة ببنى سويف لـ"اليوم السابع": "عقدنا أمسيات وندوات تثقيفية استهدفت 20 ألف مواطن، كما عقد المجلس ألف و47 جلسة دوار لتنمية الأسرة والتى استهدفت 104 آلاف و700 شخص.



وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أنه عقد 11 أمسية استهدفت 12 ألف و 550 من المواطنين لتقديم رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال عروض وأنشطة مختلفة، وعقد 147 دورة تثقيف مالي والتى استهدفت 7 آلاف و350 سيدة، وعقد 15 تدريب تحول رقمي واستهدفت 750 سيدة، وعقد دورة تدريب للم الشمل والمشورة الأسرية واستهدفت 51 رائدة، وعقد 8 لقاءات واستهدفت 1200 سيدة ومن الطلاب.


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